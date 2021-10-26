Из шести ребят выжили только двое - один из них находится в реанимации.

Шестеро подростков, попавших в жуткое ДТП на Херсонщине снимали на видео свои гонки на скорости в 140 километров в час.

Об этом сообщает ТСН.

"Он совсем ничего не помнит, он помнит только выход из дома, как он пошел гулять", - рассказывает мама одного из 17-летних юношей, которому посчастливилось выжить.

Сейчас он с травмами средней степени тяжести находится в больнице большой Александровки. У него лишь рваные раны. Другой пострадавший в худшем состоянии - сейчас он находится в реанимации.

Отмечается, что ребята были из небедных семей, а внедорожник принадлежал дяде одного из них. При этом односельчане говорят, что 15-летний водитель хорошо управлял автомобилем, и его не раз видели за рулем.

"Умел и хорошо управлял машиной. Все время проводились беседы с детьми, что без разрешения взрослых, без прав, нельзя за руль садиться", - убеждает директор школы, где учился погибший.

По словам знакомых юношей, в тот день подростки отмечали день рождения одного из них.

"Был у друга день рождения, они выпили и поехали кататься", - рассказывают знакомые.

Всех четверых ребят похоронили вчера, 25 октября. Сейчас дело расследует полиция.

Что известно о ДТП на Херсонщине

В Херсонской области за рулем внедорожника "Volkswagen Touareg", который столкнулся с деревом, в результате чего погибли четыре человека, по предварительным данным, был 15-летний парень – житель поселка городского типа Великая Александровка.

После смертельного ДТП на Херсонщине начато производство по ч. 3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса.

Автор: Денис Прядко