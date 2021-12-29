Несовершеннолетние упали в ледяную воду и получили переохлаждение.

В пригороде Одессы трое подростков провалились под лед при попытке сделать селфи на пруду.

Как сообщили журналистам в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел 28 декабря в селе Корсунцы.

Отмечается, что под лед провалились три друга в возрасте от 11 до 14 лет. Подростки пришли к местному пруду, чтобы сделать селфи, однако тонкий лед треснул под их весом и все трое упали в ледяную воду.

Читайте также"Туса" на кладбище Одессы: подростки "сходили в туалет" на памятники умерших (видео)"К счастью, дети были возле берега, выбрались из воды сами и сразу обратились за помощью к местной жительнице, которая вызвала скорую помощь и полицию", – сказано в сообщении.

Трое подростков получили переохлаждение, сейчас они находятся дома.

В отношении их родителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в середине ноября стало известно, что в Одессе 13-летний мальчик получил ожоги при попытке сделать селфи на крыше железнодорожной цистерны.

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