В результате падения 81-летняя женщина погибла.

В Луцке утром в пятницу, 25 марта, из окна больницы для пациентов с коронавирусом выпала пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась.

Об этом сообщают "Волынские новости".

81-летняя женщина выпала из окна четвертого этажа коронавирусного госпиталя, который оборудован в городском родильном доме.

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По словам директора городской больницы Андрея Смольянинова, пока неизвестно был ли это несчастный случай, или самоубийство. При этом он отметил, что больные COVID-19 часто испытывают эмоциональную нестабильность.

В полиции Волынской области заявили, что тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Автор: Денис Прядко