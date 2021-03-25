В Луцке утром в пятницу, 25 марта, из окна больницы для пациентов с коронавирусом выпала пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась.
Об этом сообщают "Волынские новости".
81-летняя женщина выпала из окна четвертого этажа коронавирусного госпиталя, который оборудован в городском родильном доме.
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По словам директора городской больницы Андрея Смольянинова, пока неизвестно был ли это несчастный случай, или самоубийство. При этом он отметил, что больные COVID-19 часто испытывают эмоциональную нестабильность.
В полиции Волынской области заявили, что тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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