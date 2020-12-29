В Гороховском районе мужчина убил коллегу струей воды из моющего аппарата.
Читайте такжеВ Одесской области мужчина избил металлической трубой полицейского, который приехал на вызовОб этом сообщают в секторе коммуникации полиции Волынской области.
Тело погибшего работника, 42-летнего волынянина, нашли на территории одного из предприятий в Гороховском районе.
По подозрению в совершении умышленного убийства полицейские задержали 53-летнего рабочего предприятия.
Следователи выяснили, что мужчина во время конфликта с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот, что повлекло смерть потерпевшего.
Правонарушителя задержали. После объявления ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику будут избирать меру пресечения. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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