Мужчина во время конфликта с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата.

В Гороховском районе мужчина убил коллегу струей воды из моющего аппарата.

Читайте такжеВ Одесской области мужчина избил металлической трубой полицейского, который приехал на вызовОб этом сообщают в секторе коммуникации полиции Волынской области.

Тело погибшего работника, 42-летнего волынянина, нашли на территории одного из предприятий в Гороховском районе.

По подозрению в совершении умышленного убийства полицейские задержали 53-летнего рабочего предприятия.

Следователи выяснили, что мужчина во время конфликта с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот, что повлекло смерть потерпевшего.

Правонарушителя задержали. После объявления ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику будут избирать меру пресечения. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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Автор: УНИАН