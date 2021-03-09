До приезда медиков отец мальчика делал ему массаж сердца.

В Ровенской области умер 4-месячный ребенок. На его лице заснул кот.

Читайте такжеВ Сумах 16-летняя девушка наглоталась таблеток из-за ссоры с подругойОб этом сообщают в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

По словам матери, мальчик лежал в коляске. Она обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша

До приезда медиков отец мальчика делал ему массаж сердца.

Бригада Острожской подстанции экстренной медицинской помощи, которая приехала на вызов, провела реанимационные мероприятия, но ребенок не подавал признаков жизни

По настоянию родителей, малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу. Там констатировали биологическую смерть ребенка. О происшествии сообщили полицейским.

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Автор: Людмила Жерновская