Супруг винит врачей в смерти жены. Чиновники же утверждают, что беременные не хотят вакцинироваться.

В Одессе окончательные выводы о причинах смерти беременной ковид-больной Анны Седуновой из города Южное сделают после экспертизы.

Об этом сегодня на брифинге заявил заведующий Одесским областным перинатальным центром, эксперт профильного департамента Одесской ОГА по вопросам акушерства и гинекологии Игорь Рязанцев.

По его словам, молодая женщина была переведена из Южного в Одесскую областную больницу 25 ноября после лечения в Южненской ГКБ.

Как отметил Рязанцев, 28 ноября она была переведена на искусственную вентиляцию легких, а в ночь на 30 ноября родила мертвую девочку весом 850 граммов. Через 6 часов, несмотря на реанимационные мероприятия, Седунова умерла.

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Он утверждает, что жительница Южного скончалась от прогрессирующей полиорганной недостаточности (тяжелой стресс-реакции организма на большинство острых заболеваний и травм), которая произошла на фоне COVID-19.

"Окончательные выводы будут сделаны после заключения патологоанатомов и изучения всей медицинской документации", - сказал Рязанцев.

Заведующий также отметил, что заявления супруга умершей о суммах, которые больницы получают от государства на лечение инфицированных коронавирусом, не соответствуют действительности. В частности, по мнению мужчины, его жену трое суток держали в местной больнице, чтобы на ней "заработать". Он утверждает, что государство выделяет на каждого больного COVID-19 27 тыс. грн в сутки, а на беременных – 54 тыс. грн.

В то же время, по словам Рязанцева, ковидный пакет дается в размере 28 тыс. грн за один конкретный случай, а не за каждый день лечения.

Директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева заявила, что в 2021 году в Одесском регионе умерли 8 беременных женщин, которые были инфицированы COVID-19. При этом чиновница утверждает, что первопричина этого – нежелание вакцинироваться.

"Если невакцинированы, то хотя бы берегите свое здоровье", - заявила Одарий-Захарьева, отметив необходимость соблюдения определенной дистанции и отказа от посещения мест массового скопления людей.

Что предшествовало

Житель города Южный (Одесская обл.) Александр Седунов заявил, что от COVID-19 умерла его 29-летняя жена Анна, которая была на 7-м месяце беременности.

Мужчина уверен, что его жена умерла из-за халатности медиков, которые не назначили адекватное лечение, отказывали в госпитализации, а потом не сразу отправили в Одесский областной перинатальный центр.

Без матери остался 5-летний мальчик.

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Автор: Лариса Козовая