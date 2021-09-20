Первая версия может быть связана с профессиональной деятельностью погибших. Вторая –неприязненные отношения определенного круга лиц с этими людьми.

Следствие рассматривает две версии взрыва автомобиля в Днепре, в результате которого погибли руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и инструктор и парамедик Алексей Кавлак.

Об этом сегодня на брифинге в Днепре сообщил заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко.

"Следствие, которое проводит управление СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры, рассматривает две основные версии. Первая – преступление, связанное с профессиональной деятельностью погибших, поскольку они занимали активную гражданскую позицию, были волонтерами и неоднократно находились в зоне ООС. Вторая версия – определенные неприязненные отношения определенного круга лиц с этими людьми", - подчеркнул Савенко.

Что это могли быть за лица, прокурор не уточнил, ссылаясь на тайну следствия. Однако он отметил, что погибшие были людьми не конфликтными.

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Также Савенко подчеркнул, что назначенные экспертизы еще не завершены, поэтому детали о взрывном устройстве пока неизвестны. Единственное, что можно наверняка сказать – сила взрыва была эквивалентна 1-2 кг тротила.

Он также пояснил, что открытие уголовного дела по статье "теракт" (ч. 3 ст. 258 УК Украины) связано с резонансным событием – взрывом в общественном месте в центре Днепра.

Как сообщал УНИАН, утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре в результате взрыва автомобиля Nissan Primera погибли пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и участник организации "Украинский легион", инструктор по домедицинской помощи Алексей Кавлак.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Автор: Раиса Юргель