Погибшего ветерана похоронят в Киеве.

В больнице имени Мечникова в Днепре состоялось прощание с ветераном АТО, парамедиком Алексеем Кавлаком, который погиб при взрыве автомобиля 15 сентября.

Как сообщает "Информатор", на церемонию прощания пришли друзья, знакомые и ученики Кавлака. Люди несли цветы.

В 16:00 началась панихида. После завершения церковной службы слово предоставили знакомым Алексея, которые хотели высказаться.

Кавлак был инструктором по тактической медицине и домедицинской помощи, членом ГО "Украинский Легион", инструктором 44 учебного центра, основателем проекта Aid Brothers, соорганизатором проекта "Потомки свободных". Ему было всего 45 лет.

Алексей проживал в Киеве, так что завтра его тело перевезут в столицу. Там и состоятся похороны.

Взрыв автомобиля в Днепре – что известно

Взрыв Nissan Primera, припаркованного на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре, произошел 15 сентября около 9:00 утра. Тогда стало известно о гибели двух человек.

Как оказалось, в результате взрыва погибли пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дарья Гречищева и инструктор по домедицинской помощи, член "Украинского легиона" Алексей Кавлак.

Инцидентом занялась Служба безопасности Украины. Дело открыли по статье о совершении террористического акта.

Правоохранители устанавливают обстоятельства подрыва автомобиля.

Автор: Дмитрий Захаров