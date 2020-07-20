Скандалила и раздевалась: в Киеве пьяная женщина устроила ДТП на парковке (фото)

Полицейские были вынуждены надеть на нарушительницу наручники.

В Киеве на парковке «Мегамаркета» по улице Антоновича пьяная женщина за рулем Peugeot врезалась в автомобиль, после чего устроила полицейским скандал с дракой и раздеванием. Инцидент произошел 18 июля.

Читайте такжеПогибли три человека: в полиции рассказали подробности смертельной аварии на Закарпатье (фото)Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице паблика dtp.kiev.ua.

Полицейские были вынуждены надеть на нарушительницу наручники.

Сняли их только после того, как на место инцидента приехал муж виновницы ДТП. Он пообещал ее держать.

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