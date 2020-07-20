Скандалила и раздевалась: в Киеве пьяная женщина устроила ДТП на парковке (фото)
10:03, 20 июля 2020Происшествия
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Полицейские были вынуждены надеть на нарушительницу наручники.
На место инцидента приехал муж виновниці аварии / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на парковке «Мегамаркета» по улице Антоновича пьяная женщина за рулем Peugeot врезалась в автомобиль, после чего устроила полицейским скандал с дракой и раздеванием. Инцидент произошел 18 июля.
Читайте такжеПогибли три человека: в полиции рассказали подробности смертельной аварии на Закарпатье (фото)Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице паблика dtp.kiev.ua.
Полицейские были вынуждены надеть на нарушительницу наручники.
Сняли их только после того, как на место инцидента приехал муж виновницы ДТП. Он пообещал ее держать.
Киевлянка устроила ДТП на парковке / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
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