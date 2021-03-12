Давка возле секонд-хенда в Киеве / скриншот
В Киеве несколько десятков потенциальных покупателей устроили толкотню возле секонд-хенда из-за привоза нового товара.
Читайте такжеПлевали на пандемию: появилось видео "новогодней" давки в маркете Харькова (видео)Видео шокирующей давки опубликовал Telegram-канал «Наблюдатель».
Инцидент произошел возле станции метро «Харьковская».
«Новый привоз товаров… сделал настоящий ажиотаж. Огромная толпа во время открытия магазина буквально вламывается внутрь, толкая друг друга», – говорится в подписи к видео.
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