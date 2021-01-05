Мужчина уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили жителя города Берегово, который призывал в соцсетях поддержать отделение Закарпатской области от Украины.

Об этом сообщается на странице Управления СБУ в Закарпатской области в Facebook.

Согласно предварительным данным следствия СБУ, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

"В частности, он призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

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В настоящее время фигурант производства следователями органов безопасности уведомлен о подозрении по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская