Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили жителя города Берегово, который призывал в соцсетях поддержать отделение Закарпатской области от Украины.
Об этом сообщается на странице Управления СБУ в Закарпатской области в Facebook.
Согласно предварительным данным следствия СБУ, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
"В частности, он призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
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В настоящее время фигурант производства следователями органов безопасности уведомлен о подозрении по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
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