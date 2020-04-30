В Одессе пророссийские силы готовили провокацию на Куликовом поле 2 мая (фото)

Правоохранители обнаружили большое количество печатной продукции, содержащей откровенную антиукраинскую пропаганду. «Агитки» планировали раздавать на Куликовом поле.

В Одессе СБУ предупредила провокацию, которую пророссийские силы планировали осуществить на Куликовом поле 2 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления СБ Украины в Одесской области, спецслужба пресекла попытку представителей пророссийского движения «Куликово поле» организовать 2 мая ряд провокационных акций в годовщину событий 2014 года, когда в городе во время массовых беспорядков погибли 48 человек.

Установлено, что злоумышленники планировали распространить в Одессе печатную агитационную продукцию сепаратистского характера. В «агитках» содержались призывы к созданию так называемой «республики Новороссия» и силовому захвату государственной власти.

По замыслу организаторов провокаций, эти действия должны были стать информационным поводом для того, чтобы пропагандисты РФ дискредитировали Украину на международном уровне.

Как уточнили в управлении, во время завершившихся сегодня обысков, которые проводили у представителей пророссийского движения, правоохранители обнаружили большое количество печатной продукции, содержащей откровенную антиукраинскую пропаганду.

В частности, изъяты открытки с разделением Украины на фейковые «республику Новороссия» и «бандеровскую Украину», наклейки с надписями «Одесса - русский город» и «Одесса - Новороссия», символику с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемую газету «Новороссия» и другую запрещенную законодательством продукцию.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и независимость Украины), ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, представители «Правого сектора».

Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.