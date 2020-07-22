Пьяный СБУшник устроил дебош на базе отдыха: избивал женщин и угрожал задушить ребенка – СМИ (видео)

Чтобы угомонить нарушителя, вызвали охрану, но она ничем не помогла.

В Харьковской области, на одной из баз отдыха неадекватный мужчина устроил дебош. Отдыхающий требовал еще алкоголя, хотя был уже изрядно пьян.

Читайте такжеНа Киевщине дебошир ударил участкового отверткой в лицо (фото)Об этом сообщили в одном из местных Telegram-каналов «Х-Салтовка».

Отмечается, что пьяный дебошир избил нескольких женщин, отдыхавшим по соседству, угрожая им задушить их годовалого ребенка.

«Потом начал избивать свою жену и плевать в нее. Вызвали охрану, но она ничем не помогла, стояли и смотрели, как бухой выясняет отношения со своим кентом», – сказано в сообщении.

После прибытия на место происшествия полицейских дебошир ударил стража порядка и угрожал его коллегам. Отмечается, что дебошир является сотрудником СБУ.

Ранее УНИАН писал, как на Днепропетровщине пьяный дебошир набросился с кулаками на медиков.

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