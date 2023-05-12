Злоумышленниками оказались двое жителей Краматорска, которые передавали оккупантам локации Сил обороны.

Служба безопасности Украины задержала еще двух приспешников врага во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленниками оказались двое жителей Краматорска, которые передавали оккупантам локации Сил обороны на территории региона.

Отмечается, что особое внимание они обращали на места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ и Госпогранслужбы на Бахмутском направлении.

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"Задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеского задания. По данным следствия, один из них - собирал разведданные и передавал их своему сообщнику, который администрировал пророссийскую группу в Телеграмм и был "на связи" с боевиком оккупационной группировки РФ на Восточном фронте. Развединформация нужна была захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по Краматорскому району", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в спецслужбе, во время обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором через мессенджер.

Одному предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения). Действия другого фигуранта - администратора прокремлевской интернет-группы - квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сейчас они находятся под стражей.

ВСУ продвинулись "дальше" на Бахмутском направлении

Как сообщал УНИАН, в Минобороны отметили, что на этой неделе враг понес большие потери живой силы на Бахмутском направлении, силы обороны продвинулись там вперед на 2 км.

Соответствующую информацию сегодня подтвердила заместитель министра Анна Маляр. По ее словам, оккупанты придумывают истории о дефиците оружия, чтобы оправдать собственное поражение.

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