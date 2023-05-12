Россияне отчаянно пытаются найти оправдания своим провалам в битве за Бахмут.

ВСУ продвинулись в районе Бахмута на 2 км. Чтобы оправдаться, российская пропаганда выдумывает победы и сочиняет фейки об украинском военном командовании. Об этом заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

"В течение недели в российских телеграмм-каналах и СМИ ведущей темой оставался Бахмут и события, связанные с ним. Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет важное значение. Почти сакральное", – заявила она.

По словам Маляр, россияне целенаправленно распространяют ложную информацию о нехватке у них оружия, чтобы оправдать свои провалы на фронте.

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Замминистра отметила, что в течение недели ситуация для врага в районе Бахмута характеризовалась четырьмя фундаментальными проблемами:

провал собственных наступательных планов;

большие потери в живой силе;

продвижение ВСУ на Бахмутском направлении вперед на 2 км;

за неделю ВСУ не потеряли ни одной своей позиции в Бахмуте.

Ситуация в Бахмуте – последние новости

По данным Генштаба, оккупанты продолжают активно атаковать как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях. При этом атаки ведутся в том числе в направлении села Ступочки – с плацдарма, который вот-вот будет отрезан силами ВСУ.

По мнению Института изучения войны, после недавних контратак ВСУ в окрестностях Бахмута угроза окружения украинского гарнизона в городе практически снята. На данном этапе россияне не способны сформировать котел.

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