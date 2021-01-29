В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную полицейскую и пытался скрыться с места ДТП.
Читайте такжеВ Одессе в пункт обогрева ворвались злоумышленники и избили бездомныхОб этом сообщает МВД Украины в Facebook.
Около 20:00 на улице Крылова экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения.
Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную и повредил авто, которое остановили инспекторы.
Даже не остановившись, водитель пытался скрыться с места происшествия, на требования полицейских остановиться не реагировал и создавал аварийные ситуации.
Патрульные догнали и задержали водителя за несколько кварталов от места совершения ДТП. Во время задержания он вел себя неадекватно и имел признаки сильного алкогольного опьянения.
Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и переломом челюсти.
Вам может быть интересно
- В Киеве из-за прорыва водопровода дорога превратилась в каток: в ДТП столкнулись 6 авто (фото)
- "Накупляют г * вна и езжайте, как хотите": в Черновцах водитель отогревала сломанный троллейбус факелом (видео)
- В Бразилии автобус с туристами сорвался в пропасть: 19 погибших (видео)
- Ждали полицейских на дороге: недалеко от Киева произошло двойное ДТП (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram