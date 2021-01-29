Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и переломом челюсти.

В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную полицейскую и пытался скрыться с места ДТП.

Читайте такжеВ Одессе в пункт обогрева ворвались злоумышленники и избили бездомныхОб этом сообщает МВД Украины в Facebook.

Около 20:00 на улице Крылова экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную и повредил авто, которое остановили инспекторы.

Даже не остановившись, водитель пытался скрыться с места происшествия, на требования полицейских остановиться не реагировал и создавал аварийные ситуации.

Патрульные догнали и задержали водителя за несколько кварталов от места совершения ДТП. Во время задержания он вел себя неадекватно и имел признаки сильного алкогольного опьянения.

Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и переломом челюсти.

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Автор: УНИАН