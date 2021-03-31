Во Львове мужчина выпал из окна / фото leopolis.news

Во Львове из окна восьмого этажа выпал мужчина. 

Читайте такжеУтопились в карьере в авто: отец с сыном совершили суицид вместе (фото, видео)Об этом сообщает местный сайт Leopolis.news.

Трагедия произошла на улице Троллейбусной, 10.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

На данный момент правоохранители выясняют, самоубийство это или несчастный случай.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц