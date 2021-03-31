Во Львове мужчина выпал из окна / фото leopolis.news
Во Львове из окна восьмого этажа выпал мужчина.
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Трагедия произошла на улице Троллейбусной, 10.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
На данный момент правоохранители выясняют, самоубийство это или несчастный случай.
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