Пострадавшему 64 года.

В Хмельницкой области мужчина жестоко избил прохожего, который сделал ему замечание из-за прослушивания русской музыки.

Как сообщают в полиции, инцидент произошел в центре города Дунаевцы. Пьяный 26-летний мужчина громко включил музыку в автомобиле своего товарища. Свидетели говорят, что звучали песни российских исполнителей. 64-летний прохожий сделал ему замечание и настоял, чтобы тот выключил музыку.

В ответ молодой человек агрессивно избил незнакомца, его госпитализировали в больницу. В сети уже опубликовали видео избиения.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса и вынесли ходатайство о назначении ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста. Ему может грозить до 3-х лет лишения свободы.

Жена избитого мужчины вчера написала об инциденте в местной группе. По ее словам, пьяные молодые люди слушали российский шансон на полную громкость.

"Его избили! Нанесли тяжелые травмы, после которых он находился в реанимационном отделении, впереди еще дорогостоящие операции и тяжелая реабилитация. А эти "почитатели русского" и впредь гуляют по улицам нашего города. Как оказалось, наши органы не могут их задержать, пока мой муж полностью не выздоровеет... Наш сын с начала войны находится на Донецком направлении, защищая каждого из нас, нашу Родину. Я хочу спросить, где справедливость, порядочность, честность", - написала Наталья Алексеева.

Жестокие избиения людей: последние новости

На днях в сети появилось видео избиения подростка в Закарпатской области. За этим наблюдали другие дети.

А в Ужгороде на видео попало избиение мужчины прямо на дороге. Нападавший оставил его без сознания и уехал.

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