Руководитель главного управления Минобороны заключил сделку через посредников на поставку вооружения, впоследствии те же снаряды были приобретены у того же поставщика, но без посредников и на 30 процентов дешевле.

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения руководителю одного из главных управлений Министерства обороны в виде содержания под стражей без права внесения залога до 19 февраля следующего года. Чиновника подозревают в хищении 1,5 млрд грн на закупках артснарядов. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на информацию от столичной прокуратуры.

Как известно, на днях Служба безопасности Украины разоблачила схему в Минобороны по приобретению боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн. В результате комплексных мероприятий в Киеве был задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны, который причастен к сделке.

Чиновник заключил соглашение через посредников на поставку вооружения. При этом Агентство оборонных закупок позже приобрело те же снаряды у того же поставщика, но без посредников и на 30 процентов дешевле. Несмотря на это, чиновник продлил действие предыдущего контракта, благодаря чему посредник безосновательно получил полтора миллиарда гривен.

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Хищения в армии - последние новости

В начале декабря стало известно, что глава госзавода разворовывал деньги на закупки деталей для СУ-27. Вместе с тремя сообщниками он совершил сделку с закупкой неисправных модулей усиления мощности бортовых радиолокационных систем.

Ранее аудит Минобороны выявил масштабные нарушения в одной из воинских частей. Самое масштабное из четырех нарушений - безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, повлекшее 37,1 млн грн убытков.

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