Сейчас известно о пяти пострадавших.

Российские оккупанты сегодня ударили по Кривому Рогу, в результате чего повреждена инфраструктура, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Когда Кривой Рог в трауре, враг снова атакует. И в очередной раз целится по гражданским. На сейчас известно о трех пострадавших. В городе повреждены инфраструктура и авто. Также произошло возгорание", - отметил Лысак.

Позже он сообщил, что количество пострадавших увеличилось до пяти. Среди них - четверо мужчин - 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

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"Также пострадала 54-летняя женщина. Она будет восстанавливаться дома", - подчеркнул чиновник.

Информацию об ударе прокомментировал и председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Он добавил, что враг ударил по Кривому Рогу ракетой.

"Ракетное поражение объекта гражданской инфраструктуры. "Скорые" забрали четырех человек в больницу. Работают все экстренные и коммунальные службы", - заявил Вилкул.

По его словам, в результате удара повреждены многие многоквартирные дома. Развернут городской штаб помощи жителям.

Россия попала ракетой по гостинице в Кривом Роге

В ночь на 27 августа российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Целью вражеской ракеты стал отель в городе. Атака частично разрушила четырехэтажное здание. Повреждены почти полтора десятка домов, кафе и магазины, около двух десятков машин.

В результате ракетного удара погибли четыре человека и пятеро пострадали.

28 августа в Кривом Роге объявили день траура.

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