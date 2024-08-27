Кроме того, в результате удара повреждены шесть магазинов, четыре многоэтажки, 8 авто.

В результате ночного ракетного удара оккупантов по гостинице в Кривом Роге, два человека погибли. Это женщина и мужчина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. "Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина - "тяжелая". Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших оправляться будут дома", - детализировал глава ОГА.

Лысак добавил, что пока неизвестна судьба еще двух человек. "Вероятно, они могут находиться под завалами", - написал он.

Кроме того, в результате удара повреждены шесть магазинов, четыре многоэтажки, 8 автомобилей.

"На месте трагедии продолжают работу все службы", - отметил Лысак.

"Вместе со спасателями на месте работают верхолазы ГСЧС и кинологи. Психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и 2 детям", - добавили в ГСЧС.

Удар по Кривому Рогу

В ночь на 27 августа оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. В частности, В полночь вражеская ракета попала в отель, частично разрушив четырехэтажное здание.

В два часа ночи председатель Криворожского РОА Евгений Ситниченко сообщил, что количество погибших увеличилось до двух. За психологической помощью обратилось четверо взрослых и двое детей.

Все соответствующие службы сразу прибыли на место удара.

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