Удар по гостинице в Кривом Роге: количество жертв возросло до четырех

Ночью спасатели нашли под завалами здания еще одно тело.

Количество погибших в результате циничного удара России по зданию гостиницы в Кривом Роге возросло до четырех.

Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, ночью спасатели деблокировали тело еще одного человека.

"Таким образом, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали. Поисково-спасательные работы завершены", - отметили в ГСЧС. Видео дня

Удар по Кривому Рогу

В ночь на 27 августа оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. В полночь вражеская ракета попала в отель, частично разрушив четырехэтажное здание.

В два часа ночи председатель Криворожского РОА Евгений Ситниченко сообщил, что количество погибших увеличилось до двух. За психологической помощью обратились четверо взрослых и двое детей. Повреждены дома, магазины, заведение общественного питания и автотранспорт.

Все соответствующие службы сразу прибыли на место удара. Вчера вечером отмечалось, что в результате ночного ракетного удара оккупантов по гостинице в Кривом Роге, два человека погибли. Это женщина и мужчина. Судьба еще двух была неизвестной.

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