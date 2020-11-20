Экс-начальнику одного из территориальных подразделений МВД во Львовской области инкриминируют получение более 135 тыс. грн взятки и злоупотребление властью.

Бывший украинский правоохранитель, который семь лет находился в международном розыске, задержан при попытке пересечь границу с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Речь идет об экс-начальнике одного из территориальных подразделений Министерства внутренних дел Украины во Львовской области, который с 2013 года находился в международном розыске по подозрению в получении более 135 тыс. грн неправомерной выгоды и злоупотреблении властью (ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 364 УК Украины).

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"По данным следствия, правоохранитель, занимая должность начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков, с апреля 2011 года по июль 2012 года получил от четырех человек взятки на общую сумму более 135 тыс. грн. За это он должен был обеспечить непривлечение этих лиц, а также членов их преступной организации к уголовной ответственности и прикрывать незаконную деятельность по изготовлению и сбыту наркотического вещества - опия ацетилированного", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, несмотря на уклонение от явки в правоохранительные органы Украины, в феврале 2013 года ему было заочно объявлено о подозрении. Отмечается, что экс- правоохранитель более 7 лет скрывался на территории Израиля и России.

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Автор: Надя Пришляк