Под завалами могут находиться люди.

Россия сегодня утром нанесла удар по полицейскому управлению в Кривом Роге, есть пострадавшие. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, сейчас известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди.

Отмечается, что в результате попадания разрушениям подверглось административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.

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Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о госпитализации 45-летнего мужчины. Его состояние - средней тяжести.

По данным ГСЧС, в результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"По состоянию на 10.20 пострадали три человека. Под завалами, вероятно, находятся люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - добавили в ГСЧС.

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