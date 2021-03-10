В Киеве задержали водителя, который нанес ножевое ранение оппоненту в ходе конфликта на дороге.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что в столичную полицию поступило сообщение о конфликте между двумя водителями, который произошел на перекрестке улиц Малая Житомирская и Владимирский проезд.
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«Мы выяснили, что между водителями возник конфликт, а затем драка. Злоумышленник сначала бил потерпевшего кулаками, а затем достал нож и ударил его в живот. Далее мужчина быстро сел в машину и скрылся, а 46-летнего пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали. В ходе первоочередных следственных и розыскных действий правоохранители задержали злоумышленника», - рассказал следователь Шевченковского управления полиции Владислав Каминский.
Задержанный – 46-летний киевлянин, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.
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- По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
- Сейчас фигуранту уже сообщили о подозрении.
- За содеянное задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.
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