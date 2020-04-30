Техника и оружие из обнаруженного "рекордного схрона" принадлежит 3-му полку спецназа ВСУ - СМИ

Ранее техника и оружие принадлежало Украинской добровольческой армии, которой руководит Дмитрий Ярош. Однако два месяца назад, по его словам, оно было передано 3-му полку спецназа ВСУ согласно решению главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

База, показанная Офисом генпрокурора как рекордный "схрон оружия", ранее принадлежала Украинской добровольческой армии, которой руководит Дмитрий Ярош. Сейчас техника и оружие находится на балансе 3-го полка спецназа ВСУ.

Об этом пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Источник из командования 3-го полка спецназ ВСУ сообщил: "Это клоунада и показуха, следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназ, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение, согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, передается на баланс ВСУ. Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020 года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы. Обыск начали спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект, и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемое".

Глава УДА Дмитрий Ярош также подтвердил данную информацию Цензор.НЕТ.

"Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА, которую знают все, и два месяца назад мы передали ее 3-му полку спецназ, наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ. Журналисты могут приехать и убедиться, кто именно охраняет базу. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу, сами себя топят", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правоохранители обнаружили масштабный схрон военной техники и вооружения на востоке Украины - в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря.