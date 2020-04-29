Большой схрон военной техники и вооружения обнаружили на востоке Украины (фото)

Были обнаружены, в частности, боевая машина пехоты, бронетранспортер, пушки и минометы.

Правоохранители обнаружили масштабный схрон военной техники и вооружения на востоке Украины - в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве на территории Донецкой и Днепропетровской областей была обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Так, в результате проведенного осмотра и обыска в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря обнаружено боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" (100 мм), два миномета 2Б11 (120 мм), миномет "Василек" (82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 "Фагот", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет РПК (5,45 мм), два пулемета "Максим" (7,62 мм), два пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов АК различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 мм и 12,7 мм) и пистолет АПС (9 мм).

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Кроме этого, выявлено около 100 тонн боеприпасов, в том числе несколько сотен 122 мм снарядов к пушке Д-30, 1500 штук мин калибра 120 мм, 300 единиц 100 мм снарядов к пушке МТ-12 "Рапира", 1000 штук 82 мм мин и 73 мм снарядов ПГ-9С, 5000 штук 30 мм снарядов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более 1000 гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, полмиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и многие другие боеприпасы и взрывчатые вещества.

Сейчас продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц. Принимаются меры по обеспечению безопасного хранения обнаруженного имущества путем вывоза на полевые склады Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, ранее в Каланчакском районе Херсонской области вблизи Северо-Крымского канала обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой.