В Одессе автомобиль BMW после столкновения с опорой рекламного щита буквально разлетелся на куски.
Об этом сообщает патрульная полиция Одессы.
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ДТП произошло днем в воскресенье, 25 апреля. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Балковской в направлении автовокзала, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие - металлическую конструкцию. После этого машину отбросило на автомобиль Mercedes, который двигался в попутном направлении.
В больницу доставлен 40-летний водитель автомобиля BMW.
На месте происшествия работает следователь.
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