За дешифровку информации хакеры получали "выкуп" в криптовалюте, а в случае неуплаты, угрожали обнародованием конфиденциальных данных потерпевших.

Офис Генерального прокурора, Департамент киберполиции и Главное следственное управление Нацполиции Украины совместно с правоохранителями Республики Корея и США разоблачили хакерскую группировку, которая осуществляла распространение вируса-шифровальщика.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

В 2019 году оно атаковало вирусом-шифровальщиком “Clop” четыре корейские компании, заблокировав 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников.

В 2021 году группировка зашифровала персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы Университета Стэнфорда, Университета Мэриленда и Университета Калифорнии в США.

За дешифровку информации хакеры получали "выкуп" в криптовалюте, а в случае неуплаты, угрожали обнародованием конфиденциальных данных потерпевших.

В результате их действий иностранным компаниям нанесен ущерб на общую сумму около полумиллиарда долларов США.

Правоохранители прекратили работу инфраструктуры распространения вируса и заблокировали каналы легализации криптовалюты, полученной преступным путем.

Проведен ряд обысков в помещениях и транспортных средствах шести членов группы в столичном регионе. Изъята компьютерная техника, документация, 8 автомобилей и около 58 тыс. долларов США, 3000 евро, более 1,5 млн гривень наличных.

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Автор: Иван Бойко