61-летнюю пострадавшую госпитализировали и уже провели первую операцию - впереди еще одна и длительное лечение.

Во Львове забор едва не убил женщину, гулявшую с маленькими детьми в центральном парке культуры. Они шли как раз возле развлекательной зоны "Парк динозавров", как на женщину упала одна из секций 2-метрового ограждения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Свидетели вызвали "скорую" - 61-летнюю пострадавшую госпитализировали и уже провели первую операцию. Медики говорят, что у нее размозжена нога и сломана ключица. Впереди - еще одна операция и длительное лечение.

Читайте такжеВо Львове 21-летний мужчина до смерти избил прохожегоРаботники парка, где упал забор, оправдываются. Мол, это произошло из-за сильного ветра - ограда не выдержала порывов. После инцидента парк закрыли до конца дня для посетителей.

Кто должен был отвечать за состояние забора и действительно ли его повалил ветер - выясняют журналисты.

Как уже сообщал УНИАН, в этом году во Львове врачи спасли мужчину, выпавшего из окна пятого этажа - у него диагностировали перелом позвоночника, разрыв селезенки и травму грудной клетки с развитием пневмоторакса.

Автор: Станислав Кожемякин