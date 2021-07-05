В Харькове огромный клен упал на жилую 5-этажку и чуть не порвал электропровода. В результате падения дерева разбитыми оказались балконы и окна дома.
От сильного грохота от падения дерева жители дома проснулись посреди ночи. Никто из них не пострадал, однако балконы и окна двух квартир сильно повредило.
Читайте такжеВо Львове дерево проломило череп 7-летнему мальчику: ребенок в реанимации (видео)На момент падения клена не было ни дождя, ни ветра. Да и дерево на вид не было аварийным.
Но теперь жители увидели, что у дерева гнилые корни.
Электрики обесточили контактную сеть, а коммунальщики распилили клен, говорится в сюжете ТСН.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Одессе частично обрушилось здание завода
- В Киеве спасли привязанную к дереву собаку: он пробыл без воды и еды два дня (фото)
- На Львовщине восьмиклассник погиб ночью в церкви: подробности трагедии
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram