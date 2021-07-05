От сильного грохота от падения дерева жители дома проснулись посреди ночи. Никто из них не пострадал.

В Харькове огромный клен упал на жилую 5-этажку и чуть не порвал электропровода. В результате падения дерева разбитыми оказались балконы и окна дома.

От сильного грохота от падения дерева жители дома проснулись посреди ночи. Никто из них не пострадал, однако балконы и окна двух квартир сильно повредило.

Читайте такжеВо Львове дерево проломило череп 7-летнему мальчику: ребенок в реанимации (видео)На момент падения клена не было ни дождя, ни ветра. Да и дерево на вид не было аварийным.

Но теперь жители увидели, что у дерева гнилые корни.

Электрики обесточили контактную сеть, а коммунальщики распилили клен, говорится в сюжете ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая