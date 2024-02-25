Всего погибло 7 украинских бойцов.

Донецкая прокуратура начала уголовное расследование по факту расстрела украинских военнопленных солдатами российской армии под Бахмутом. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством. Виновным грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Также в прокуратуре сообщили дополнительную информацию об обстоятельствах этого преступления. Событие произошло во время российского штурма украинских позиций между селами Ивановское и Хромовое Донецкой области. Также подтверждено количество убитых пленников - 7 человек.

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"Всего в Украине сейчас расследуется 19 уголовных производств по фактам убийства 45 украинских военнопленных", - добавили в Офисе генпрокурора.

Расстрел пленных украинцев возле Бахмута

Как писал УНИАН, ранее сегодня украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о новом факте группового расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами. По его словам, событие произошло 24 февраля в Бахмутском районе.

Также омбудсмен опубликовал видео с беспилотника, на котором зафиксирован весь процесс совершения россиянами тяжкого военного преступления. На кадрах хорошо видно, что украинцы подняли руки вверх, показывая, что не имеют оружия и не представляют угрозы. Россияне положили их лицами в землю и расстреляли.

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