Видео расстрела опубликовал украинский омбудсмен.

Российские оккупанты расстреляли еще одну группу украинских военнопленных. Преступление было совершено 24 февраля в Бахмутском районе, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

На видео с беспилотника, которое опубликовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека, зафиксировано как несколько украинских военнослужащих сдаются в плен. На кадрах хорошо видно, что украинцы подняли руки вверх, показывая, что не имеют оружия и не представляют угрозы.

"Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли", - отмечает Лубинец.

По его словам, точное количество украинцев, которых россияне казнили в этом эпизоде, неизвестно, но их было не менее семи.

"Такой расстрел - это военное преступление! Сейчас нам также известно, из какой воинской части российской армии военные, которые беспощадно казнили украинцев", - отметил омбудсмен.

По словам Лубинца, по этому случаю он немедленно обратится с официальными письмами в ООН и Международный комитет красного креста, чтобы эти организации зафиксировали и публично признали факт убийства украинских пленных российскими военными.

Россияне системно казнят пленных

Как писал УНИАН, только за последние несколько дней на фронте зафиксировано сразу несколько эпизодов, когда российские военные казнили украинских пленных.

Так, во время захвата Авдеевки россияне убили шестерых тяжело раненых украинцев, которые не могли выйти с позиций самостоятельно. Как рассказали в 110-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, с врагом была предварительная договоренность, что раненые украинцы сдадутся в плен и взамен получат необходимую медицинскую помощь, а в перспективе будут обменяны.

Другой эпизод произошел на передовых позициях ВСУ к северо-востоку от оккупированного Соледара. Там россияне смогли взять в плен двух защитников Украины в окопе, но сразу после этого их расстреляли.

Еще один такой случай произошел возле села Роботино на Запорожье. Там россияне казнили трех пленников.

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