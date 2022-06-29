Всего уже разобрали и обследовали 75% общей площади.

Железобетонная плита сдвинулась при разборе конструкций торгового центра в Кременчуге, в который попала российская ракета. В результате инцидента пострадали два спасателя.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям

"29 июня в 04:12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит одна из них сдвинулась, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС. Сейчас они находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Спасатели уже разобрали завалы на 75% общей площади ТЦ "Амстор". К работам привлечены 392 человека и 65 единиц техники.

В результате ракетного удара россиян в торговом центре погибли 18 человек, а также обнаружили восемь фрагментов человеческих тел. Кроме того, к медикам за помощью обратился 61 человек, из них 26 госпитализированы.

Удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

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