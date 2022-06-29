Вместе с тем, в Воздушных силах объяснили, почему Москва выпускает по Украине ракеты времен Хрущева.

27 июня 2020 года Россия ударила ракетами по городу Кременчуг на Полтавщине. В результате - полностью сгорел торговый центр "Амстор" и по состоянию на сегодня погибло около 20 человек.

Минобороны России в своем стиле утверждает, что торговый центр будто бы вспыхнул от детонации боеприпасов, которые уничтожили в ангаре рядом. Чтобы разрушить российские пропагандистские мифы, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал запись видеокамер, которые зафиксировали удар по ТЦ в Кременчуге российской ракетой Х-22, которая несла более 900 кг взрывчатого вещества.

"По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, которые ударили по нашим городам, – уже 2811. А сколько еще авиабомб, сколько артиллерийских снарядов?!. Все знают, что это именно русский террор, именно российское государство убивает ни в чем не повинных людей на этой войне, развязанной против украинского народа. Сегодня я хочу завершить это обращение одним из таких доказательств – чтобы никто не смел обманывать относительно ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту – целенаправленно. Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, что такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе в обычном торговом центре", - заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении и заверил, что в украинской власти есть имена и фамилии всех, кто принимал решение о нанесении ракетного удара по Кременчугу.

Почему россияне атакуют ракетами типа Х

Ракета типа Х-22, которым был осуществлен обстрел Кременчуга – советского типа и намного дешевле, чем ракета Х-101 и другие - это уже модификации: все чипы и микросхемы в них иностранного производства, преимущественно из Японии, США и Европы, рассказал пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире 24 канала.

"Почему противник изменил тактику, почему начал применять ракеты советского типа Х-22, Х-59 и другие? Ответ прост. Ракеты производились в Советском Союзе, они недорогие, потому что у них остаточная стоимость. А ракеты Х-101 и другие, в частности, "Калибры", это ракеты, которые стоят миллионы долларов. Они дорогие, и они уже много их запустили по Украине. Очевидно, что, находясь под санкциями, они не смогут восстанавливать эти запасы. Видимо, оккупанты это понимают и начали использовать ракеты Х-22", – отметил спикер Воздушных сил.

Россияне уже выпустили немало ракет, которые стоят около 5 миллионов долларов за одну, объясняет Игнат. Соответственно, сейчас они под санкциями, поэтому используют те остатки, которых есть немало на складах, а именно ракеты типа Х-22, говорит он.

По словам представителя воздушных сил, Ракета Х-22 является очень разрушительной, у нее лишь боевая часть составляет 950 килограммов.

"Ее дальность-600 километров, именно поэтому самолеты, которые несут ее переместили на север от Украины и совершают нападения с территории Курской области", – добавляет Игнат.

"Они летят ближе к границам Украины и, фактически, из Курской области, не входя в зону поражения нашей ПВО, запускают ракеты. Скорость ракет огромная-3 тысячи километров в час. И это чрезвычайно сложная цель для наших средств ПВО, собственно поэтому их сбить очень трудно", - рассказал Юрий Игнат в комментарии "Суспільному".

Кременчуг: ракетный удар по ТЦ "Амстор"

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен Торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

Справка УНИАН. Сверхзвуковая ракета Х-22 разработана в 1960-х годах и предназначена для уничтожения авианосцев и кораблей их сопровождения. Средняя скорость различных модификаций Х-22 – 3500 км/ч, в среднем ракеты летят на расстояние до 400 км. От Курска до Кременчуга – 350 км, это шесть минут полета.

Большинство модификаций Х – 22 имеют радиолокационную головку самонаведения, предназначенную для впечатления "радиоконтрастных целей" - именно такими являются крупные корабли в открытом море. А при определенных обстоятельствах и большие сооружения на суше.

Х – 22 ВКС РФ - вовсе не высокоточное оружие. Ракета создана во времена Хрущева для борьбы с авианосными группами ВМФ США – огромными целями посреди океана размерами в сотни метров. Для радиолокационной головки самонаведения Х-22 такая цель в открытом море выглядит как характерное контрастное пятно.

СССР изготовил несколько сотен таких самолетов и более тысячи ракет. После распада где-то 50-60 самолетов (и до 500 ракет) добрались Украине. В РФ перед войной "в строю" оставалось до 60 таких самолетов на трех авиабазах. Относительно количества таких ракет, которые могут оставаться в РФ, данных не имеет.

Известно, что Кремль использует самолеты Ту-22М3 в качестве бомбовоза или для пусков ракет по Украине. УНИАН писал, что это за самолет, который запустил ракеты Х-22 по Кременчугу и почему его называют "людоедом".

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