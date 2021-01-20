Патрульные остановили чиновника за рулем.

Патрульные полицейские остановили заместителя вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталия Немилостивого по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.

Читайте такжеВ Николаеве полиция задержала экс-нардепа за пьяное вождение - тот устроил скандал в отделении (видео)В сети опубликовали видео, снятое нагрудной камерой одного из полицейских, пишет «Антикор».

На видео видно, что Немилостивый отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.

Также запечатлен момент, как мужчина идет с ключами к сотрудникам Национальной полиции. В этот момент коп, обращаясь к коллеге, сказал: "Он синий наглухо".

Заместитель Уруского попытался отдать ключи патрульным и уйти, но правоохранитель не давал ему этого сделать. Когда коп пошел за мужчиной и призвал его остановиться, тот сказал: "Я заместитель министра!".

Между водителем и правоохранителями произошла перепалка, в ходе которой Немилостивый кричал, чтобы копы "убрали руки". На записи также есть момент толкотни между чиновником и патрульными.

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Автор: УНИАН