В Сумах водитель легковушки помог задержать пьяного маршрутчика.
Читайте такжеПьяный волынянин пытался ограбить дом в присутствии его хозяинаОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
Так, мужчина заподозрил, что за рулем маршрутки может находиться нетрезвый водитель.
Он вызвал полицию и поехал за ним.
Маршрутчик маневрировал, выезжал на встречку и создавал аварийные ситуации на дороге. Когда он остановился, мужчина на своем авто заблокировал ему выезд.
Выяснилось, что 53-летний маршрутчик еле разговаривал и держался на ногах. Он объяснил, что был не на маршруте, а ехал после ремонта. Патрульные изъяли у него водительское удостоверение.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве переполненная маршрутка на скорости объезжала пробку по тротуару: в сети показали видео
- Купил в Интернете: в Тернополе маршрутчик ездил с фальшивым водительским удостоверением
- В полиции раскрыли детали пьяного ДТП в Киеве, унесшего жизни двух человек (фото)
- В Киеве пьяный маршрутчик попал в ДТП (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram