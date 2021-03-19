Маршрутчик маневрировал и выезжал на встречку.

В Сумах водитель легковушки помог задержать пьяного маршрутчика.

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Так, мужчина заподозрил, что за рулем маршрутки может находиться нетрезвый водитель.

Он вызвал полицию и поехал за ним.

Маршрутчик маневрировал, выезжал на встречку и создавал аварийные ситуации на дороге. Когда он остановился, мужчина на своем авто заблокировал ему выезд.

Выяснилось, что 53-летний маршрутчик еле разговаривал и держался на ногах. Он объяснил, что был не на маршруте, а ехал после ремонта. Патрульные изъяли у него водительское удостоверение.

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Автор: Людмила Жерновская