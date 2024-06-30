Защитник неоднократно слышал от мужчин мобилизационного возраста, "что я здоровый и сижу в тылу".

Виталий Смилка – участник миротворческой миссии в Ираке и Антитеррористической операции на Востоке Украины. Он – один из военных-киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт, а также председатель союза АТО Городоччины. После ранения, полученного на фронте, он служит в одном из ТЦК Львовщины.

Военный рассказал в эфире Украинского радио. Львов, что старается не встревать в споры с людьми, когда во время работы в патрулях оповещения происходит проверка документов мужчин мобилизационного возраста. Но неоднократно слышал от них, "что я здоровый и сижу в тылу".

"Что я должен делать? Снимать штаны и показывать свои ноги, где вырвано мясо и сухожилия? Или рассказывать как мне из головы выкачивали кисту после контузии? Они же ничего не слышат. Поэтому я и ничего не объясняю. Стараюсь взять себя в руки и выполнять свою работу. Хотя внутри закипаю", – рассказывает Виталий Смилка. Видео дня

Бывает и такое, что когда военный проверяет документы у 44-летнего мужчины на улице, какая-то женщина начинает кричать: "Чего вы к мальчику пристали!". Виталий также поделился историей о разговоре с одним мужчиной.

"Был случай, когда я был очень зол на тех львовян. На улице пил пиво мужчина лет за 30. Проверяем документы. Мужчина из Бердянска, полтора года уже находится здесь. По "Оберегу" приходит информация, что он не привязан ни к одному ТЦК. Я говорю: "Сейчас вы пройдете со мной, уточним ваши данные. А потом ожидайте повестку". В ответ слышу на русском: "А почему я должен? Это вы начали эту войну, то и разгребайте". Ты слушаешь эти слова и тебя разрывает изнутри. Но берешь себя в руки и говоришь: "Я готов пойти с тобой, чтобы ты помог мне освободить твой Бердянск", – вспомнил он.

Военный отметил, что никогда не останавливает на улице мужчину, который ведет ребенка в садик или школу, или идет с женой и ребенком. Но когда мужчины убегают, увидев работников ТЦК, говорит им в спину: "Купи себе юбку!".

"Мои ребята, которые сейчас на фронте, говорят, что проблем с патронами сейчас нет. Меньшие проблемы с техникой, хотя она выходит из строя и горит во время боя. А самая острая проблема – с пополнением личного состава. Если бы мы имели сейчас столько людей как в начале вторжения, мы бы уже двигались в сторону наступления. Мои побратимы, что на войне, спрашивают меня, чем мы здесь занимаемся в ТЦК, что так не хватает личного состава", – констатировал военный.

Что рассказывают военные, которые сейчас служат в ТЦК

Военнослужащий ВСУ, майор Сергей Шелковый, который служил в зоне боевых действий с 2014 года, пока не потерял ногу, рассказал о службе в отделе рекрутинга и комплектования Черниговского областного ТЦК. По его словам, если не будет тыла, то и фронт посыплется, поскольку это одно целое. Военный объяснил, что общественное мнение у гражданских должно быть такое же как и у военных – все работают на одну цель.

В свою очередь, военный по имени Иван, который был переведен на работу в ТЦК после того, как из-за осколков российского артиллерийского снаряда получил ранение руки, говорит, что работа в ТЦК сложная, работники военкоматов часто сталкиваются с агрессией.

"Очень трудно эмоционально. Потому, что ты выкладывался по полной для защиты людей, которые сейчас очень негативно к тебе относятся. Выражается это в какой-то, я не знаю, ненависти, злости", – поделился Иван.

Вас также могут заинтересовать новости: