Также задержали машину с двумя проводниками, им вручены подозрения.

В Одесской области правоохранительные органы помешали рекордному количеству уклонистов пересечь границу. Об этом сообщают Государственная пограничная служба Украины и Государственное бюро расследований в Telegram.

В частности, как отмечают пограничники, каждый из 47 "туристов", чтобы незаконно попасть за границу, заплатил мошенникам от 5 до 18,5 тысяч долларов.

"Сбор "клиентов" осуществлялся с помощью телеграмм-каналов. Но, ни своего слова дельцы не сдержали, ни даже "приличных" условий "переправки" не предоставили. Так, 47 мужчин были буквально "напакованы" в 4 грузовых микроавтобуса, где им предложили 100-километровое путешествие на матрасах", - говорится в сообщении.

В этой связи, уже на подъезде к границе "кортеж" был остановлен правоохранителями. Оперативную информацию о потенциальном правонарушении совместно отработали ГПСУ, СБУ и ГБР.

Также задержали машину с двумя проводниками, им вручены подозрения, а в отношении "туристов" составлены протоколы об админправонарушениях.

Как уточняют в ГБР, в Одесской области во взаимодействии с СБУ разоблачена группировка, которая организовала масштабную схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. В ее состав входил правоохранитель, который консультировал водителей, как объехать блокпосты на пути к границе.

"21 июня 2024 года работники ГБР задокументировали попытку переправки через государственную границу около 100 человек. В частности, были остановлены четыре микроавтобуса с 47 мужчинами. Другие 53 не успели добраться до "точки сбора", - отмечается в сообщении.

При этом, только на этой партии уклонистов дельцы рассчитывали заработать около 1 млн долларов.

"Организатору и правоохранителю избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога: организатору - 13,6 млн грн, правоохранителю - 3 млн грн", - сказано в сообщении.

Также, всем задержанным уклонистам старше 25 лет выписаны протоколы и они доставлены в РТЦК.

Задержание уклонистов на границе

В Черновицкой области нарушителей границы, задержанных при попытке бежать из страны, теперь сразу будут отправлять в ТЦК. Ранее таких просто отдавали под суд за нарушение границы, а теперь правила изменились.

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