Шабанова утверждает, что ее иномарку специально уничтожили.

В ночь на среду, 25 августа, неизвестные подожгли автомобиль депутата Одесского городского совета Анны Шабановой, которая занимается предпринимательской деятельностью.

Об этом в социальных сетях сообщила сама потерпевшая, обнародовав также соответствующее видео.

По ее словам, машину Ravon подожгли около 3.00.⠀

"Подожгли не просто, чтобы нервы подпортить, ее именно уничтожали – поджигали двигатель и капот. Восстановлению мой Ravon не подлежит. Несомненно, я связываю этот поджог со своей политической деятельностью. 9 месяцев назад я уже получала угрозы себе, своему здоровью и жизни, а также здоровью моих близких. После этого мне подожгли магазин – мой единственный источник дохода", – заявила Шабанова.

Как уточнила депутат, злоумышленники требуют, чтобы она сдала мандат депутата горсовета, и связывает случившееся со своим противостоянием с главой "Партии Шария", от которой баллотировалась в горсовет.

Читайте такжеВ Одессе неизвестные "обматерили" Зеленского на баннерах"Меньше недели назад вместе со своими коллегами я подписала открытое письмо к главе "Партии Шария", к ее идеологическому лидеру. Также я подписала коллективное обращение депутатов к СНБО и Алексею Данилову (секретарь СНБО – УНИАН). Мое мнение – это (поджог – УНИАН) месть. Проявление бессильной злобы", – утверждает депутат.

Из-за того, что автомобиль уничтожен, женщина лишена возможности работать – делать закупки, перевозить товар.

Шабанова входит в группу депутатов, выступивших против своего партийного лидера. В горсовете не исключают, что после их письма в СНБО на Анатолия Шария и его супругу Ольгу наложили персональные санкции.

Напомним, в начале декабря 2020 года в Малиновском районе Одессы неизвестные сожгли магазин Анны Шабановой. Пожар был ликвидирован на общей площади 20 кв. м.

Депутат тогда заявила, что за три дня до пожара двое неизвестных в масках напали на ее соседку, которая внешне на нее похожа. Они угрожали женщине, в частности, тем, что уничтожат бизнес. Женщина связала угрозы и поджог с работой в горсовете.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк