Рада одобрила ограничительные меры против компании, которая владеет медийными ресурсами Гужвы.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и против супругов Ольги и Анатолия Шарий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно к аффилированным с ним юридическим лицам. В данном списке еще два человека, которые напрямую аффилированы с Игорем Анатольевичем и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны", - отметил он.

Кроме того, СНБО ввел санкции против Аллы Бондаренко, Ольги и Алексея Шарий.

Читайте такжеСНБО ввел санкции против нардепа Деркача"То, что касается непосредственно господина Гужвы, то это еще Сонцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна, общество с ограниченной ответственностью "Ласмак", которое владеет медийными ресурсами господина Гужвы, ООО "Маджери", ООО "Смарт медиасеть", - рассказал Данилов.

По его словам, в отношении этих физических и юридических лиц введен полный пакет санкций.

Ольга Шарий и ее муж в Telegram уже отреагировали на введение санкций. Ольга Шарий утверждала, что санкции - "это незаконная попытка борьбы с ними".

Анатолий Шарий разместил видеокомментарий.

"…против меня ввели санкции, но не только против меня, а и против моих родственников. Значит мы начинаем бороться с твоими родственниками (возможно, Шарий намекнул на родственников президента Владимира Зеленского - Ред.)", - сказал он.

Гужва на своей странице в Facebook назвал санкции "беспредельным решением".

Что известно о семье Шарий и об Игоре Гужве - справка УНИАН

Супруги Шарий - видеоблогеры с пророссийской позицией. У них есть своя партия - "Партия Шария". Ольга и Анатолий Шарий руководят сайтом "Шарій.net".

В феврале СБУ обвинила Анатолия Шария в госизмене и в нарушении равноправия граждан. Блогер объявлен в розыск. Журналисты узнали, что он живет в Испании.

В Украине в 2017 году Игоря Гужву обвиняли в вымогательстве денег от народного депутата за то, чтобы не был опубликован компромат. Позже стало известно, что журналист выехал в Австрию и получил там политическое убежище.

Автор: Антонина Доломанжи