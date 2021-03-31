В Черкасской области поймали действующего и бывшего работников Главного управления Нацполиции области, которые незаконно зарабатывали на прослушивании телефонных разговоров граждан.
"По данным следствия, действующий сотрудник полиции, используя служебное положение, и при помощи специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, получал информацию о содержании телефонных разговоров по номерам телефонов граждан и передавал ее другому члену группы для дальнейшего раскрытия заказчикам незаконных услуг", - рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.
Читайте такжеВ Киеве "заминировали" посольство РоссииБывшего оперативника задержали еще летом прошлого года после передачи очередной информации и получения части оплаты - 2 тыс. долл. Обоим правоохранителям сообщили о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 УК Украины. Сейчас решается вопрос о заключении действующего полицейского под стражу.
Подозреваемым грозит от трех до семи лет тюрьмы.
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