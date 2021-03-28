В Печерском районе столицы из-за аварии на трубопроводе без теплоснабжения остались 133 дома.
Как сообщает пресс-служба КГГА, аварийная бригада коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» работает над ликвидацией повреждения трубопровода, которое произошло сегодня в 13:50 на ул. Рыбальской, 13.
Повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность сразу было оперативно локализовано аварийной бригадой КП «Киевтеплоэнерго».
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Сейчас начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов.
Трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.
Как сообщает "Киев Оперативный", на месте прорыв трубы образовался огромный гейзер.
Люди в сети опубликовали видео, на котором виден стремительный фонтан.
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