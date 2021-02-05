Злоумышленники планировали сформировать органы советской госвласти через процедуру так называемого «народовластия».

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агитаторов, которые по заказу российских кураторов пропагандировали идею возрождения СССР и планировали создать фейковые органы советской власти.

Читайте такжеВо Львове вандалы повредили памятник Бандере, облив его краской: обнародованы фото и видеоОб этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, участники группы входили в одно из пророссийских радикальных движений, которое выступает за «возрождение обновленных республик СССР».

«По замыслу заказчиков, фигуранты должны были агитировать население за возвращение в «правовое поле СССР». Затем они планировали сформировать органы советской госвласти через процедуру так называемого «народовластия», - говорится в сообщении.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники хотят провести фейковые «всесоюзные выборы» для создания альтернативных органов управления всех уровней.

«Конечной целью участников движения является восстановление СССР путем проведения «открытого волеизъявления народа». Официальные органы власти Украины должны сложить полномочия в пользу новоизбранной советской власти. Выполняя инструкции кураторов из РФ, фигуранты должны были обратиться в органы власти с официальными заявлениями о якобы желании граждан восстановить Украинскую ССР», - отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали, что организатор украинского центра движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти об открытии в одном из поселков Запорожской области избирательного участка для проведения фейкового волеизъявления. Она также требовала финансирования за счет местного бюджета, чиновники которого еще должны были способствовать проведению «выборов».

В ходе обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли компьютерную технику, агитационные материалы и документацию с подтверждением преступной деятельности.

В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

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Автор: Светлана Макринская