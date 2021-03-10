26-летнего старшего лейтенанта задержали 8 марта.

На Львовщине офицера подозревают в продаже военнослужащим амфетамина.

Читайте такжеВо Львовской области накрыли членов банды, которая похищала людейОб этом сообщают в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Западного региона.

26-летнего старшего лейтенанта задержали 8 марта на сбыте более 10 граммов порошкообразного вещества.

У него изъяли 4 тысячи гривен и вещественные доказательства.

По данным следствия, он организовал среди военнослужащих продажу амфетамина, за 1 грамм которого он получал 400 грн.

Офицеру сообщено о подозрении по факту сбыта психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

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Автор: Людмила Жерновская