На Львовщине офицера подозревают в продаже военнослужащим амфетамина.
Читайте такжеВо Львовской области накрыли членов банды, которая похищала людейОб этом сообщают в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Западного региона.
26-летнего старшего лейтенанта задержали 8 марта на сбыте более 10 граммов порошкообразного вещества.
У него изъяли 4 тысячи гривен и вещественные доказательства.
По данным следствия, он организовал среди военнослужащих продажу амфетамина, за 1 грамм которого он получал 400 грн.
Офицеру сообщено о подозрении по факту сбыта психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
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