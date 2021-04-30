Сообщено о подозрении интернет-агитаторам из Киева, Черниговской и Волынской областей.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность разветвленной сети агитаторов, которые распространяли через интернет информацию в ущерб государственной безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленники пытались искусственно дестабилизировать ситуацию в разных регионах страны накануне майских праздников.

Читайте такжеСамолет из Румынии нарушил границу и залетел вглубь Украины (видео)Так, в Киеве разоблачен уроженец Донецкой области, который публично призывал к захвату государственной власти и агитировал присоединяться к рядам незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО. Свои "публикации" он обнародовал на нескольких аккаунтах в социальных сетях.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины двум интернет-агитаторам из Черниговской и Волынской областей. Они агитировали к действиям, направленным на изменение границ государственной границы Украины.

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Автор: Светлана Закелова