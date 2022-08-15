Одессит поддерживал полномасштабное вторжение России на территорию Украины и оправдывал действия оккупантов.

В Одессе задержан мужчина, призывавший врага захватить Одессу, Харьков и Николаев.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что сторонник "русского мира" публично восхвалял власти страны-агрессора и призвал захватить украинские города. Соответствующие публикации мужчина распространял на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

"Полицейские задержали 56-летнего одессита, который поддерживал полномасштабное вторжение России на территорию Украины и оправдывал действия оккупантов. Призвал врага захватить Одессу, Харьков и Николаев", - говорится в сообщении.

По месту жительства правонарушителя полицейские провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. Правоохранители провели ряд экспертиз и установили, что размещенный контент является фигурантом таким, что поддерживает и оправдывает вооруженную агрессию России против Украины. Мужчине объявили подозрение в коллаборационной деятельности, предусмотренной ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе разоблачен военнослужащего, который дал взятку за признание непригодности к службе.

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