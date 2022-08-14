В регионе продолжается контрдиверсионная работа.

Враг пытается активизировать воздушную разведку в Одесской области. Ночь в регионе прошла без обстрелов.

Об этом сообщил в Telegram-канале спикер начальника Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Ночь в городе и области без обстрелов. Враг пытается активизировать воздушную разведку", - отметил он.

По его данным, сейчас идет контрдиверсионная работа. Правоохранители и военные ищут вероятных предателей. С задержанными коллаборантами и подозреваемыми в диверсионной деятельности проводятся оперативно-следственные действия.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт спрогнозировал дальнейшие шаги оккупантов в Херсоне и окрестностях. Машовец говорит, что удержание правобережного плацдарма - вопрос не военный, а политический.

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