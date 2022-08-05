В Одессе разоблачен военнослужащий, который дал врачу взятку за признание непригодности к службе.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Было установлено, что военнослужащий одной из воинских частей в Кривом Роге предлагает врачу из Одесской области неправомерную выгоду, чтобы тот посодействовал перед председателем военно-врачебной комиссии местного военного медицинского учреждения признать его негодным к службе. За эту услугу правонарушитель предлагал 3 тыс. долл.
Во время передачи денег должностному лицу следователи полиции задокументировали неправомерные действия 42-летнего мужчины.
"Фигуранта правоохранители "взяли за руку" сразу после передачи средств медработнику. Вещественные доказательства полицейские изъяли", - говорится в сообщении.
Военнослужащему объявили подозрение в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение. Это преступление предусмотренное ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога размером почти 200 тыс. грн.
Напомним, в Одессе местный путинист угрожал окружающим "русским миром" и поплатился.