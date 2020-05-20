В Харьковской области разоблачен полицейский в сокрытии умышленного убийства (фото, видео)

Следователю полиции сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления, которое было совершено еще в 2013 году.

В Харьковской области следователю полиции сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления - умышленного убийства, которое было совершено в 2013 году.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении следователю Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины (укрывательство особо тяжкого преступления - умышленного убийства).

По информации начальника отдела прокуратуры Харьковской области Владимира Лымаря, установлено, что 8 ноября 2013 года на берегу реки Уды в Новобаварском районе Харькова, возле железнодорожной станции «Новая Бавария», было обнаружено тело мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины имела явно насильственный характер. По данному факту было начато уголовное производство.

Проведение досудебного расследования было поручено следователю СО Жовтневого РО ХГУ УМВД в Харьковской области (капитану милиции), который в настоящее время занимает должность следователя Новобаварского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Указанный следователь решил скрыть убийство и внес недостоверные данные о закрытии уголовного производства в ЕРДР, не направил копию соответствующего постановления прокурору и удерживал материалы уголовного производства в своем служебном кабинете.

Перечисленные действия следователя привели к непринятию необходимых мер по установлению убийц, и повторному совершению ими аналогичного преступления при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете следователя, изъяты документы, которые являются доказательствами преступления. Вопрос об избрании меры пресечения и отстранении правоохранителя с занимаемой должности решается.

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве, оперативное сопровождение - ДВБ Национальной полиции Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.